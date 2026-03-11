নীরব আহমেদ
ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী নেতা নীরব হত্যা মামলায় তিন আসামি রিমান্ডে

ঝিনাইদহে তাজ ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত বৈষম্যবিরোধী নেতা নীরব আহমেদ হত্যা মামলায় তিন আসামির তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতের বিচারক এ বিষয়ে নির্দেশ দেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামসুল আরেফিন বলেন, নীরব হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৩ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে আবেদন করা হয়। বিজ্ঞ আদালত তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আজ কারাগার থেকে ওই তিন আসামি—নাসিম হোসেন, রমিজুল ইসলাম ও দাউদ হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। মামলার অন্য আসামি পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ তৎপর আছে।

নীরব আহমেদ ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বাদুড়গাছা গ্রামের আলিমুর রহমান বিশ্বাসের ছেলে। ৭ মার্চ রাত ৯টার দিকে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় তাজ ফিলিং স্টেশনে মোটরসাইকেলের তেল কিনতে গিয়ে তিনি সেখানকার কর্মচারীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে কর্মচারীদের পিটুনিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় ওই রাতেই নিহত নীরবের খালু আবুল কাশেম বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ করে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা করেন। এ পর্যন্ত পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে নীরব আহমেদকে হত্যার জেরে তাজ ফিলিং স্টেশনের মালিকের অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠান সৃজনী ফিলিং স্টেশন ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে পার্ক করা তিনটি বাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঝিনাইদহ জেলা আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবসহ সাত নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বর্তমানে তাঁরা কারাগারে আছেন।

