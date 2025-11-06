সুনামগঞ্জে এনসিপির ৭৭ সদস্যের কমিটি, আহ্বায়ক হাসন রাজার প্রপৌত্র

সুনামগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ৭৭ সদস্যের এ কমিটিতে মরমি কবি হাসন রাজার প্রপৌত্র ও হাসন রাজা ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান সাজাউর রাজা চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও রামেন্দু মজুমদারকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার রাতে এনসিপির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই আহ্বায়ক কমিটি আগামী ছয় মাসের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে ২৯টি পদ ও সদস্যপদে রাখা হয়েছে ৪৮ জনকে। ২৯টি পদের মধ্যে আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব ছাড়া যুগ্ম আহ্বায়ক ৭ জন, যুগ্ম সদস্যসচিব ৭, সাংগঠনিক সম্পাদক ১২ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক পদে ১ জনকে রাখা হয়েছে।
কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন শহীদুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক ইসহাক আমেনী, জুনাইদ চৌধুরী, শাহনুর আলম তালুকদার, আবদুর রহমান, হাসান আল মাসুম ও রুহুল আমীন; সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব আবু ছালেহ মো. নাছিম, যুগ্ম সদস্যসচিব ফয়সল আহমেদ, আবদুল আজিজ মির্জা, বিকাশ রঞ্জন, আলাল উদ্দীন, মকবুল হোসেন ও রিয়াজ উদ্দিন; সাংগঠনিক সম্পাদক সাবাজ মান্না, হুমায়ূন কবির, হাফেজ আরিফুল ইসলাম, শামীম আহমেদ, সাজ্জাদ হোসেন, শিব্বির আহমদ, টিপু সুলতান, উবায়দুর তাহমিদ, আল আমিন, আবুল হোসেন, ইমরান মাহমুদ ও তোফায়েল আহমেদ তারেক।
আহ্বায়ক দেওয়ান সাজাউর রাজা চৌধুরী বলেন, ‘আমরা সংগঠন গোছানোর পাশাপাশি আঞ্চলিক নানা দাবিতে আন্দোলন করছি। একই সঙ্গে নির্বাচনী প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। উপজেলাগুলোয় নেতা-কর্মীদের সংঘটিত করে কমিটি করার কাজ চলমান।’
এর আগে গত ১৩ জুলাই দেওয়ান সাজাউর রাজা চৌধুরীকে প্রধান সমন্বয়ক করে সুনামগঞ্জে এনসিপির ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। চার মাস পর আবার দেওয়ান সাজাউরকে প্রধান সমন্বয়ক থেকে আহ্বায়ক করে ৭৭ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হলো।