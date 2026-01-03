বরিশালে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

বরিশালে ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী দুই যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে নগরের রূপাতলী উকিলবাড়ির সামনে বরিশাল-ঝালকাঠী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন নগরের রূপাতলীর বাসিন্দা মো. জুয়েল (২৮) ও রুইয়ারপুল এলাকার মো. রাসেল (২৫)। তাঁরা দুজনই এসিআই অ্যানিমেল হেলথের স্টোরে হেলপার পদে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে অফিসের কাজ শেষ করে জুয়েল ও রাসেল নাশতা করতে মোটরসাইকেলে করে রূপাতলী বাস টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে ঝালকাঠিগামী মালবোঝাই ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাসেল প্রাণ হারান। গুরুতর আহত জুয়েলকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসক জুয়েলকেও মৃত ঘোষণা করেন।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আল মামুন উল ইসলাম বলেন, ‘দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকটি রাস্তার ওপর রেখে চালক ও সহকারী পালিয়ে যান। লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। চালক ও হেলপারকে আটক করার চেষ্টা করছি।’