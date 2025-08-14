ফরিদপুরে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার
ফরিদপুরে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার
জেলা

ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও সাতজন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের কানাইপুর বাজার এলাকায় ঢাকা–খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন চুয়াডাঙ্গার দামুরহুদা উপজেলার পীরপুর গ্রামের আতিয়ার শেখ (৫৫), নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার সাধনা আক্তার (২৩) ও বরগুনার বামনা উপজেলার রণজিত চন্দ্র দাস (৪৮)। আহত ব্যক্তিদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

করিমপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক মো. শফিকউদ্দিন বলেন, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।  

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, দুপুরের দিকে কানাইপুর বাজারসংলগ্ন সেতুর পূর্ব পাড়ে ঢাকাগামী রয়েল এক্সপ্রেস বাসের সঙ্গে দর্শনাগামী দর্শনা ডিলাক্স বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং অন্তত ১০ জন আহত হন। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুই পাশে শত শত গাড়ি আটকা পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টা পর রেকার দিয়ে বাস দুটি সরিয়ে নেওয়া হলে চলাচল স্বাভাবিক হয়।

করিমপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, গাড়ি দুটি সরিয়ে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আরও পড়ুন