চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে জেলেদের হাতে আটক দুই ভারতীয়কে ফেরত পাঠাল বিজিবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার সীমান্তে বাংলাদেশি জেলেদের হাতে আটক দুই ভারতীয় নাগরিককে ফেরত পাঠিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল বুধবার বিকেলে চাড়ালডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে এক পতাকা বৈঠকের পর তাঁদের হস্তান্তর করা হয়।
ওই দুই ভারতীয় নাগরিক হলেন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার হবিপুর থানার টিলাশন গ্রামের দেবেন মোহলদারের ছেলে বাচ্চন মোহলদার ও সন্তোষ মোহলদারের ছেলে রাজু মোহলদার। তাঁরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিজিবির-১৬ ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর তানিম হাসান খান। তিনি জানান, গতকাল দুপুরে চাড়ালডাঙ্গা সীমান্তের ২১৯ নম্বর আন্তর্জাতিক পিলার–সংলগ্ন সিরামের দাঁড়া বিলে নিজ নিজ দেশের সীমানায় মাছ ধরছিলেন বাংলাদেশ ও ভারতের জেলেরা। এ সময় বাচ্চন ও রাজু সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের জলসীমায় চলে আসেন। একপর্যায়ে তাঁদের ধরে আনেন বাংলাদেশি জেলেরা। পরে কেতাববাজার এলাকা থেকে ওই দুই ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করে বিজিবি।