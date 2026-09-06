দুই দিনের সফরে নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি

দুই দিনের সফরে নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ রোববার দুপুরে হেলিকপ্টারে তিনি ঠাকুরগাঁওয়ে আসেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই তাঁর প্রথম ঠাকুরগাঁও সফর।
এই সফরে মা–বাবার কবর জিয়ারত, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নাগরিক সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ এবং ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি।
রাষ্ট্রপতির নাগরিক সংবর্ধনা কমিটির সভাপতি আবু মোহাম্মদ খয়রুল কবির জানান, আজ রোববার বেলা একটার দিকে রাষ্ট্রপতি হেলিকপ্টারে করে ঠাকুরগাঁওয়ের শহীদ মোহাম্মদ আলী স্টেডিয়ামে পৌঁছান। সেখানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রফিকুল হক, পুলিশ সুপার বেলাল হোসেন ও নাগরিক সংবর্ধনা কমিটির সদস্যরা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে রাষ্ট্রপতি ঠাকুরগাঁও সার্কিট হাউসে যান। সেখানে তিনি গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন।