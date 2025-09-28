সুনামগঞ্জে নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

সুনামগঞ্জে নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের উদ্যোগে পৌর শহরের আলফাত স্কয়ারে আজ রোববার দুপুরে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।
প্রসঙ্গত, সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। গত শুক্রবার সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান মা-মেয়েসহ তিনজন।
মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকজন অংশ নেন। এতে বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সৈয়দ মহিবুল ইসলাম, দৈনিক সুনামকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক বিজন সেন রায়, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি শুভঙ্কর তালুকদার, সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক জামাল উদ্দিন, কলেজশিক্ষক মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, সুনামগঞ্জ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর নারীনেত্রী আরতি তালুকদার, শিক্ষার্থী ইভা আক্তার, সাজাউর রহমান প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে বেপরোয়া ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল ও অদক্ষ চালকের কারণে দুর্ঘটনায় প্রাণহানি উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। শুক্রবার সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশায় থাকা মা, মেয়েসহ তিনজন নিহত হন। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী প্রথমা চৌধুরীও আছেন। একই সড়কে শান্তিগঞ্জ উপজেলার কাছাকাছি স্থানে সেপ্টেম্বর মাসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী, জেলা প্রশাসনের দুই কর্মীসহ আটজনের মৃত্যু হয়েছে। সড়কে অসংখ্য অটোরিকশা ও ইজিবাইক চলাচল করায় পরিস্থিত আরও খারাপ হয়েছে। সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে অটোরিকশা ও ইজিবাইক চলাচল বন্ধ করতে হবে।
একই দাবিতে গতকাল শনিবার দুপুরে একই স্থানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে মানববন্ধন হয়।