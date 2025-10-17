যে সম্মান নিয়ে আজ ঢুকছি, সেই সম্মান নিয়ে বের হতে চাই: রাকসুর জিএস আম্মার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত জিএস সালাউদ্দিন আম্মার বলেছেন, ‘আমার ম্যান্ডেট শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেটের বাইরে আমি একমুহূর্ত থাকব না, ইনশা আল্লাহ। আমি শিক্ষার্থীদের নিয়েই থাকতে চাই, শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে কাজ করব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব আমি ইনশা আল্লাহ পালন করব।’
ফলাফল ঘোষণার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন থেকে বের হয়ে আজ শুক্রবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আম্মার। এ সময় তাঁর মা রোকেয়া খানম সঙ্গে ছিলেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার ‘আধিপত্যবিরোধী ঐক্য’ প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত হওয়ার পর সবার দোয়া চেয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘আজ থেকে এক বছর পরে দায়িত্ব পালন শেষে আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে কেমন লাগছে। যদি দায়িত্বটা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, তাহলে হয়তো এভাবে সম্মানের সঙ্গে আপনাদের কাছে এসে বলতে পারব যে আমি এই এই দায়িত্ব পালন করেছিলাম। আর যদি দায়িত্ব পালন না করতে পারি...,! আল্লাহ এটা না করুক। যে সম্মান নিয়ে আজকে ঢুকছি, সেই সম্মানটা নিয়ে বের হতে চাই।’
এ সময় পাশেই থাকা আম্মারের মা রোকেয়া খানমের কাছেও অনুভূতি জানতে চান সাংবাদিকেরা। তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, ছেলের জন্য অনেক ভালো লাগছে। সর্বোপরি তাঁর জন্য আমার সর্বোচ্চ দোয়াটাই আছে। আমি ছোটবেলা থেকে যে আদর্শ ও শিক্ষা দিয়ে তাঁকে মানুষ করেছি, আমি চাই সে সেই আদর্শ ও শিক্ষাটা পূর্ণ করে শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী সামনে কাজ করবে।’