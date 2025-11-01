তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় যুবলীগ নেতা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা যুবলীগের আহ্বায়ক ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মতিউর রহমান প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় অংশ নিয়েছেন। শনিবার দুপুরে তিন ঘণ্টার জন্য তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে সিদ্ধিরগঞ্জের আইলপাড়া মাদ্রাসা মাঠে স্ত্রীর জানাজা শেষে তাঁকে আবার কারাগারে নেওয়া হয়।
মতিউর রহমান নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ-দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধিরগঞ্জসহ বিভিন্ন থানায় হত্যা, চাঁদাবাজিসহ ২৪টি মামলা আছে।
স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মতিউর রহমানের স্ত্রী রোকেয়া রহমান (৪৮) গতকাল শুক্রবার সকালে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ দিতে মতিউর রহমানের পরিবারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্যারোলে মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তিন ঘণ্টার জন্য তাঁর প্যারোল মঞ্জুর করেন।
আজ দুপুরে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মতিউর রহমান পুলিশ প্রহরায় আইলপাড়ার নিজ বাড়িতে যান। বাড়িতে প্রবেশের পর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে স্ত্রীর জানাজা ও দাফন শেষে তাঁকে আবার কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক-সার্কেল) মো. হাসিনুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় অংশ নিয়েছিলেন মতিউর রহমান। জানাজা শেষে তাঁকে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।