কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় গ্রামীণ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসের সাইনবোর্ডে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার ভোরে শহরের পিটিআই সড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে।
বিপ্লব দাস নামে ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘আমি ব্যাংকের ভেতরেই ছিলাম। রাত ১২টার পর ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর আর কিছুই টের পাইনি। সকালে উঠে দেখি, অফিসের সাইনবোর্ডে আগুন দেওয়া হয়েছে।’
আজ সকালে পিটিআই সড়কে অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংকের ওই আঞ্চলিক শাখায় গিয়ে দেখা যায়, চারতলা ভবনের নিচতলায় অফিস। কয়েক শ গজ দূরে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফের বাড়ি (পরিত্যক্ত)। গ্রামীণ ব্যাংকের অফিসের গ্রিলে টাঙানো সাইনবোর্ডের নিচের অংশে পোড়া দাগ আছে। তবে আগুন দেওয়ার বিষয়ে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেরা কেউ কিছু দেখেননি বলে জানান। এরপর দুপুর ১২টার দিকে গিয়ে অফিসে কাউকে পাওয়া যায়নি। সাইনবোর্ডও খুঁজে পাওয়া যায়নি।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। আগুনের তেমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। শুধু সাইনবোর্ডে পোড়া চিহ্ন আছে। কেউ কিছুই বলতে পারেননি। ধারণা করছি, রাতে রাস্তায় টায়ারে আগুন দেওয়া হয়েছিল। সেই আগুনের আঁচ সাইনবোর্ডে লেগেছে। আগুন কেউ দেখেননি। কেউ নেভাননি। তবে এ বিষয়ে মামলা দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এর আগে গত শুক্রবার ভোরে কুমারখালী উপজেলার চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা অফিসে পেট্রল ঢেলে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাস্থল থেকে এক বোতল পেট্রল জব্দ করে পুলিশ।