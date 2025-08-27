বান্দরবানের রুমা উপজেলার বগালেক নিয়ে রয়েছে বম উপকথা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বম ভাষার লোককথার বইয়ে সংকলিত হয়েছে উপকথাটি
বান্দরবানের রুমা উপজেলার বগালেক নিয়ে রয়েছে বম উপকথা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বম ভাষার লোককথার বইয়ে সংকলিত হয়েছে উপকথাটি
জেলা

বগালিরি থেকে বগালেক—বম জীবনের ছড়িয়ে থাকা গল্প

বম লোককথার অনন্য সংকলন ‘বম তুয়ানথু লেহ থিয়ামথু’। বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, বম লোককাহিনি ও রূপকথার বই। সংকলনটিতে মিলবে জুমখেত, বন ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা জীবনের নানা ছবি।  ৪৫টি লোককাহিনি ও ১৮টি রূপকথার সঙ্গে এতে ঠাঁই পেয়েছে বম সমাজে বংশপরম্পরায় প্রচলিত ৪৫০টি লোকসংগীত। বম ভাষার লেখক ভাননুসিয়াম বম এই বইয়ের সংকলক। সমৃদ্ধ লোককাহিনিগুলো একমলাটে আনার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করে পাঠক-বোদ্ধাদের কাছ থেকে সাধুবাদও পাচ্ছেন তিনি।

বুদ্ধজ্যোতি চাকমা বান্দরবান

বান্দরবানের রুমা উপজেলায় এখন যেখানে বগালেক, সেখানে একসময় বম জনগোষ্ঠীর একটি পাড়া ছিল। বহুকাল আগের কথা। তখনো সেখানে ছিল কেবল ঢেউখেলানো পাহাড়। ছিল না কোনো হ্রদ বা জলাশয়। সেই গ্রামেরই পাঁচ ভাই জুমচাষে গিয়ে একটি সাপ ধরে। সেই সাপ রান্নার দায়িত্ব পড়ে সবার ছোট ভাইয়ের ওপর। তার নাম থোয়াইতে নামতাং। এই নামতাংই ঘটনাচক্রে একদিন পরিণত হয় নাগরাজে। আর সেই নাগকে গ্রামবাসী হত্যার কারণে গোটা গ্রাম হয়ে পড়ে অভিশপ্ত। সেই অভিশপ্ত বমপাড়া সব বাসিন্দাসহ মাটির গভীরে তলিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয় বগা লেকের। বমদের ভাষায় যার নাম বগালিরি।

বগালেকের সৃষ্টি নিয়ে প্রচলিত এই বম লোককথা সংকলিত হয়েছে ‘বম তুয়ানথু লেহ থিয়ামথু’ বইতে। বম ভাষার এই সংকলনের বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, বম লোককাহিনি ও রূপকথার বই।

বান্দরবান থেকে প্রকাশিত বম ভাষার লোককথার সংকলনের প্রচ্ছদ।

সদ্য প্রকাশিত এই বম লোককাহিনিতে বমদের নাকো গোত্রের সলিল সমাধির কাহিনি যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি মিলবে জুমখেত, বন ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা জীবনের নানা ছবি। সংকলনে ৪৫টি লোককাহিনি ও ১৮টি রূপকথার সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে বম সমাজে বংশপরম্পরায় প্রচলিত ৪৫০টি লোকসংগীত। বম ভাষার লেখক ভাননুসিয়াম বম এই বইয়ের সংকলক। সমৃদ্ধ লোককাহিনিগুলো একমলাটে আনার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করে পাঠকবোদ্ধাদের কাছ থেকে সাধুবাদও পাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি বান্দরবানে বইটির আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। মোড়ক উন্মোচন করেছেন জেলা পরিষদের বম জনগোষ্ঠীর সদস্য লালজার লম বম। এ সময় বমদের বিদগ্ধজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেল, বম ভাষায় রচিত বম লোককাহিনির দ্বিতীয় সংকলন এটি। এর আগে লেখক জিরকুং সাহু একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। তবে এবারের সংকলনকে আকারে এবং বিষয়ের দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ বলে জানান বম জনগোষ্ঠীর পাঠকেরা।

লেখক ভাননুনসিয়াম একজন উন্নয়নকর্মী। কাজের ফাঁকে ও অবসর সময়ে এক দশক ধরে তিনি লোককাহিনি ও রূপকথা সংগ্রহ করেছেন। মূলত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, ভুলে যেতে বসা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এসব গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, লোককাহিনি, রূপকথা ও লোকসংগীতে একটি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের শিকড় এবং ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বম জনগোষ্ঠীকে জানার ও বোঝার জন্য তাঁর এই সংকলন কাজে আসবে।
লোককথার এই বই রচিত হয়েছে বম ভাষায়। বইয়ের ভেতরের একটি পাতা।

বম ভাষার পাঠকেরা জানাচ্ছেন, বম জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, সমাজ-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যেমন উঠে এসেছে এই সংকলনে তেমনি পাঠক উপভোগ করতে পারবেন আদি লোককথার সৌন্দর্য। প্রতিটি গল্পই সব ভাষার মানুষকেই টেনে নেবে এমন এক জগতে, যেখানে সৃষ্টি, প্রেম, মৃত্যু, হিংসা আর বিচ্ছেদের মতো চিরন্তন আবেগের দেখা মিলবে। এক কথা—এ এক অনন্য সংকলন।

বগালেক সৃষ্টির গল্পের প্রধান চরিত্র খোয়াইতে নামতনের কথাই ধরা যাক। নাগরাজ হয়ে ওঠার আগে নামতানের জীবনের নানা উত্থান-পতন পাঠককে ভীষণভাবেই টেনে ধরে। গহিন বনের পাহাড়ে জুমচাষ, বন্য পশু শিকার, ভাইদের সঙ্গে ঝগড়ার পর খুন হওয়া এবং সাপের কল্যাণে বেঁচে ওঠা, জুমখেতে প্রেম—সব অভিজ্ঞতাই হয় তার। গল্পে এক মৃতসঞ্জীবনী গাছের ছালের কথাও রয়েছে। এ যেন পৃথিবীর নানা প্রাচীন কাব্যে পাওয়া অমরত্বের সন্ধানেরই আরেকটা ধরন।

বম লোককথার সংকলক লেখক ভাননুসিয়াম বম

৪০৬ পৃষ্ঠার সংকলনে মুরগির ছানা ও বন বিড়ালের গল্পটি বাংলার টোনাটুনির গল্পের মতো অনবদ্য। চাকমাদের একই গল্পের মতো তুচ্যা-তুরুনি গল্প। এখানেই ধারণা পাওয়া যায়, একই উৎসমূলের বিশ্বাস বহুধারায় বিকশিত হয়েছে। এ ছাড়া সংকলনে ঝিরিঝরনা, রাজা–রানির বহু কাহিনি রয়েছে। সেগুলোতেও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ সরল বম জীবন খুঁজে পাওয়া যায়।

লেখক ভাননুনসিয়াম একজন উন্নয়নকর্মী। জানতে চাইলে তিনি বলেন, কাজের ফাঁকে ও অবসর সময়ে এক দশক ধরে তিনি লোককাহিনি ও রূপকথা সংগ্রহ করেছেন। মূলত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, ভুলে যেতে বসা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এসব গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, লোককাহিনি, রূপকথা ও লোকসংগীতে একটি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের শিকড় এবং ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বম জনগোষ্ঠীকে জানার ও বোঝার জন্য তাঁর এই সংকলন কাজে আসবে। এই বই ছাড়া ভাননুসিয়াম বম ‘বম সাংস্কৃতিক শব্দভান্ডার’, ‘বম উপা থুপিং সিমফিয়াংঙাক’ বা বম প্রবাদবাক্য ও ‘বেসিক বম গ্রামার’ নামে আরও চারটি বই লিখেছেন। তিনি ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর হলেও নিজের মাতৃভাষায় লেখালেখি করেন।

আরও পড়ুন