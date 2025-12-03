নির্বাচনী জনসংযোগ শেষে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে বিএনপির সালাহউদ্দিন

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের দলীয় প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ নিজ এলাকায় নির্বাচনী জনসংযোগ শুরু করেছেন। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর গতকাল মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো নিজের নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে জনসংযোগ শুরু করেন তিনি। দিনভর চকরিয়ার খুটাখালী, ডুলাহাজারা ও ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নে জনসংযোগ করে রাতে একই আসনে জামায়াতের দলীয় প্রার্থী আবদুল্লাহ আল ফারুকের বাড়িতে যান তিনি।
জামায়াতের প্রার্থী আবদুল্লাহ আল ফারুকের বাড়ি চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের কালা সিকদারপাড়ায়। সেখানে গিয়ে জামায়াত প্রার্থী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন সালাহউদ্দিন। এ সময় সালাহউদ্দিন আহমদের স্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য হাসিনা আহমদ, চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক এম মোবারক আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদের ব্যক্তিগত সহকারী ছফওয়ানুল করিম বলেন, ১ ডিসেম্বর দুপুরে জামায়াতের প্রার্থী আবদুল্লাহ আল ফারুকের বাবা নুরুল কবিরের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর সালাহউদ্দিন আহমদ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। গতকাল ঢাকা থেকে নিজ নির্বাচনী এলাকায় ফিরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে গিয়েও সমবেদনা জানিয়েছেন।
গতকাল সকাল ১০টায় পাঁচ দিনের নির্বাচনী সফরে সালাহউদ্দিন আহমদ কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা দেন। সকাল ১০টায় ঢাকা থেকে তিনি উড়োজাহাজে কক্সবাজার বিমানবন্দরে নেমে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর গাড়িবহর নিয়ে নিজের নির্বাচনী এলাকায় রওনা দেন।
বিমানবন্দরে সালাহউদ্দিন আহমদকে স্বাগত জানাতে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী জড়ো হন। জেলার শীর্ষ নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী–বিষয়ক সম্পাদক ও কক্সবাজার-৩ আসনের দলীয় প্রার্থী লুৎফর রহমান, জেলা বিএনপির সভাপতি ও কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনের দলীয় প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী, জেলা বিএনপির সহসভাপতি এ টি এম নুরুল বশর চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা স্বপ্না।
আজ বুধবার সকাল ১০টায় মা–বাবার কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে পেকুয়ায় জনসংযোগ শুরু করার কথা রয়েছে সালাহউদ্দিন আহমদের। এরপর বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিলখালী, বারবাকিয়া, টৈটং ও রাজাখালী ইউনিয়নে জনসংযোগ করবেন তিনি।