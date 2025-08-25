নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন
নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন
সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হত্যা: ১৫ দিনে তদন্ত শেষে ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলা দায়ের করার ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষে আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তরের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) রবিউল হাসান।

রবিউল হাসান বলেন, তদন্তে আটজনের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁদের নাম অভিযোগপত্রে অন্তর্ভুক্ত করে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগপত্রভুক্ত আসামিরা হলেন মিজান ওরফে কেটু মিজান, তাঁর স্ত্রী পারুল আক্তার ওরফে গোলাপি, রফিকুল ইসলাম, আল আমিন, সুমন, ফয়সাল, শাহজালাল ও শামীম হোসেন।

উপপুলিশ কমিশনার আরও বলেন, ঘটনার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। আগে বলা হয়েছিল, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হয়েছে। তবে নিহত সাংবাদিক তুহিনের মুঠোফোন এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৭ আগস্ট গাজীপুর নগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে। ছিনতাইকারীরা অস্ত্র নিয়ে মহড়ার ভিডিও ধারণ করায় তাঁকে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় নিহতের বড় ভাই বাদী হয়ে বাসন থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করা হয়। পরে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করে।

