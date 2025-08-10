স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে ভুলুয়া নদী খনন করা হচ্ছে। সম্প্রতি লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার আজাদ নগর এলাকা থেকে তোলা
নদী খননে বাসিন্দাদের কেউ দিয়েছেন ৫০০, কেউ ১০০ টাকা

গত ২৪ জুলাই ভুলুয়া নদীর বাঁধ অপসারণ ও খনন শুরু হয়। রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা ইউনিয়নের আজাদনগর স্টিল ব্রিজ এলাকা থেকে এক্সকাভেটর (খননযন্ত্র) দিয়ে নদী খননের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম ধাপে সেখান থেকে কোডেক বাজার পর্যন্ত চার কিলোমিটার নদী খননের কাজ চলছে।

কোথাও পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে নদী। কোথাও অবৈধ বাঁধ দিয়ে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে নদীর স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ। এমন অবস্থা লক্ষ্মীপুরের ভুলুয়া নদীর। প্রায় ২০ বছর ধরে অনেকটা মৃতপ্রায় এ নদীর খনন চলছে স্থানীয় বাসিন্দাদের অর্থায়নে। বাসিন্দাদের কেউ ১০০, কেউ আবার ৫০০ টাকা করে দিয়েছেন নদীটির খননে।

খনন কাজের যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁদের একজন কমলনগর উপজেলার চর কাদিরা ইউনিয়নের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নুরুল্লাহ খালেদ। তিনি বলেন, ‘শুধু অভিযোগ করে বসে না থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিজেরাই কাজ শুরু করব। এলাকার প্রতিটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেউ ১০০, কেউ ৫০০, কেউ ১০০০ টাকা করে নদী খননের জন্য দিচ্ছেন। কেউ আবার নদী খননের কাজে শ্রম দিচ্ছেন।’

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভুলুয়া নদীর প্রস্থ স্থানভেদে ১০০ থেকে ২০০ মিটার। এটি লক্ষ্মীপুরের রামগতি, কমলনগর ও সদর উপজেলা এবং নোয়াখালীর সদর ও সুবর্ণচর উপজেলা হয়ে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়েছে। এর মধ্যে লক্ষ্মীপুর জেলা অংশে নদী রয়েছে ৪০ কিলোমিটার। নদীটি লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলার ২০টি ইউনিয়নকে সংযুক্ত করেছে।

নুরুল্লাহ খালেদ আরও বলেন, ‘ভুলুয়াকে আমরা আবার জীবিত দেখতে চাই। প্রশাসনের সহায়তা পেলে আরও ভালোভাবে কাজটি এগিয়ে নিতে পারব। আমরা চাই, সরকার আমাদের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করুক। অবৈধ দখলদারদের সরিয়ে দিয়ে নদীর গতি ফিরিয়ে দিক।’

দিনমজুরের কাজ করেন কমলনগরের চর কাদিরা গ্রামের মো. শাহাবুদ্দিন। নদী খননের কাজে তিনিও ১০০ টাকা দিয়েছেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন, নদী বাঁচলে এলাকার উপকার হবে, তিনিও উপকৃত হবেন। এতে জলাবদ্ধতা যেমন কমবে, চাষাবাদ করা যাবে, মাছও মিলবে। তাই যতটুকু পেরেছেন, সহযোগিতা করেছেন।

চর মার্টিন এলাকার বাসিন্দা মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, ‘নদীটি খননের উদ্যোগ না নিয়ে বসে থাকলে হয়তো একসময় এটিকে আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। তাই আমরা নিজেরাই খনন শুরু করেছি। এলাকার সবাই মিলে যতটুকু পারি করব।’

নুরুল্লাহ খালেদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, চর কাদিরা ইউনিয়ন পরিষদ

নদীটি ভরাট হয়ে যাওয়া ও বাঁধ দেওয়ার কারণে এলাকায় পানিনিষ্কাশন বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। এতে গত বছরের আগস্ট মাসে লক্ষ্মীপুরে বন্যা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এলাকার ঘরবাড়ি, রাস্তা, ফসলের মাঠ ডুবে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

জানতে চাইলে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) লক্ষ্মীপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী নাহিদ-উজ-জামান খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘মেঘনা নদী অনেক বেশি পলি বহন করে, সে পলিতে ভুলুয়া ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া অসংখ্য স্থানে দখল, স্থাপনা নির্মাণ তো আছেই। যার কারণে আমরা গত বছর লক্ষ্মীপুরে জলাবদ্ধতা দেখেছি। ভুলুয়া নদীর দখল ও জলাবদ্ধতা নিরসনের বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা করা হয়েছে। সেটি অনুমোদিত হলে কার্যক্রম শুরু করব।’ তিনি আরও বলেন, ‘নদী খননে স্থানীয় মানুষের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা চেষ্টা করব প্রশাসনিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্যোগটিকে আরও কার্যকর ও টেকসই করতে।’

