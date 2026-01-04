কক্সবাজার-৪ ( উখিয়া-টেকনাফ) আসনে বিএনপির প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী
কক্সবাজার-৪ ( উখিয়া-টেকনাফ) আসনে বিএনপির প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী
কক্সবাজারে বিএনপির প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হুমকি, ‘ওসমান হাদির পরিণতি হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনে বিএনপির প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হুমকি দিয়ে কাফনের কাপড়সহ ডাকযোগে উড়োচিঠি পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার ওই চিঠি পেয়ে শাহজাহান চৌধুরী উখিয়া থানায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

শাহজাহান চৌধুরী এই আসনে চারবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য, ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপও। বর্তমানে তিনি জেলা বিএনপির সভাপতি।

উড়োচিঠি দিয়ে হত্যার হুমকির সত্যতা নিশ্চিত করে শাহজাহান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবরটি দেখে তাঁকে (শাহজাহান চৌধুরী) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ফোন করেছিলেন। এ ধরনের হুমকিতে সাহস না হারানোর জন্য বলেছেন। নির্বাচনের মাঠে পুরোদমে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

শাহজাহান চৌধুরী আরও বলেন, ‘কক্সবাজার সদরের ডাকঘর থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠির বক্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক, কুরুচিপূর্ণ এবং পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনকে আহ্বান জানাই।’

উখিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি সরওয়ার জাহান চৌধুরী বলেন, আজ সকাল ৯টার দিকে ডাক বিভাগের পিয়ন তাঁর বড় ভাই শাহজাহান চৌধুরীর বাড়িতে একটি চিঠি দিয়ে যান। চিঠি খুলে দেখতে পান, সেখানে তাঁকে (শাহজাহান চৌধুরীকে) নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বলা হয়েছে এবং না হলে হত্যা করা হবে, হাদির পরিণতি হবে। চিঠির সঙ্গে সাদা কাপড়ের টুকরা (কাফন) সংযুক্ত করা হয়েছে।

ওই চিঠিতে দেখা গেছে, চিঠির প্রেরকের নাম মুমিনুল আলম। কথিত ‘ব্যাটালিয়ন-৭১ কক্সবাজার’ নামে একটি সংগঠনের মুমিনুলকে আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটর হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

চিঠির ভাষাটি হুবহু তুলে ধরা হলো— ‘জনাব, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি, নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আপনার নিকট অনুরোধ রইল, আপনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় আপনার পরিণতি শরিফ ওসমান হাদির মতো হবে। আশা করি, বুঝতে পেরেছেন। আপনি ২৪ ঘণ্টা আমাদের কিলিং স্কোয়াডের নজরদারিতে আছেন। আপনার জন্য একটি কাফনের কাপড় উপহার হিসাবে পাঠালাম।’

উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, বিএনপির প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে হুমকির ঘটনায় সাধারণ ডায়েরি থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এ ছাড়া ঊর্ধ্বতন মহলকে জানানো হয়েছে।

