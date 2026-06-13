হাতীবান্ধা সীমান্তের ওপারে রাতে লোকজনের আনাগোনা, বিজিবির টহল জোরদার

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার বনচৌকি সীমান্তের ওপারে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ ও লোকজনের আনাগোনা বাড়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়। গতকাল শুক্রবার রাতের এ ঘটনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এ ঘটনার পর সীমান্তে টহল জোরদার করেছে বিজিবি।
আজ শনিবার সকাল ৯টার দিকে লালমনিরহাট ১৫ বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে বনচৌকি এলাকার সীমান্ত পিলার ৯০৬/৮ এস–সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের পাগলামারী ক্যাম্পের আওতাধীন ভারতের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে হঠাৎ আলো বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় সেখানে কিছু লোকজনের আনাগোনা দেখা গেলে উদ্বেগ তৈরি হয়। লালমনিরহাট ১৫ বিজিবির টহল দল ও স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
১৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম বলেন, ১৫ বিজিবির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকার সার্বিক বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। স্থানীয় লোকজন, জনপ্রতিনিধি ও বিজিবি টহল দলের মাধ্যমে সীমান্তের প্রচলিত নিয়মনীতি মেনে চলা ও শূন্যরেখার দিকে না যেতে সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে।