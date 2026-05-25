সড়ক দুর্ঘটনা
নওগাঁয় ডাম্পট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালক ও যাত্রী নিহত

প্রতিনিধিনওগাঁ

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলায় ডাম্পট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার নজিপুর-ধামইরহাট সড়কের গাহন মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার সুজাইল এলাকার ইজিবাইকের চালক আবু হাসান (৪৬) ও ধামইরহাট উপজেলার দুর্গাপুর এলাকার অছি উদ্দিনের ছেলে তরিকুল ইসলাম (৪৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকটি নিয়ে পত্নীতলার নজিপুর পৌরসভা থেকে ধামইরহাট উপজেলার ফতেপুর বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন চালক আবু হাসান। পথে গাহন মোড় এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পট্রাকের সঙ্গে ইজিবাইকটির সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে ইজিবাইকের চালক আবু হাসান ও যাত্রী তরিকুল ইসলামের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে।

রাতেই ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয় জানিয়ে পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়ামুল হক বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় চালককে আটক করা সম্ভব হয়নি।

