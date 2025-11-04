ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এম ইকবাল হোসেইনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে গৌরীপুরে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকালে
জেলা

ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম ইকবাল হোসেইনকে পরিবর্তনের দাবিতে গৌরীপুরে ট্রেন আটকে রেলপথ অবরোধ ও শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত আহাম্মদ তায়েবুর রহমানের অনুসারীরা। মঙ্গলবার সকালে গৌরীপুর রেলওয়ে জংশনে এবং দুপুরে শহরে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম ইকবাল হোসেইন মনোনয়ন পান। এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আহাম্মদ তায়েবুর রহমান (হিরণ)।

দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা ঢাকগামী আন্তনগর হাওর এক্সপ্রেস আজ সকাল ৯টা ৩৩ মিনিটে গৌরীপুর রেলওয়ে জংশনে পৌঁছায়। এ সময় রেলপথে স্লিপার ফেলে ট্রেনটি আটকে দেন তায়েবুর রহমানের অনুসারীরা। এ সময় তাঁরা ইকবাল হোসেইনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে নানা স্লোগান দেন। একপর্যায়ে তাঁরা রেলপথে শুয়ে পড়ে প্রায় ৩৭ মিনিট ট্রেনটি আটকে রাখেন। খবর পেয়ে ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতার হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের বুঝিয়ে রেলপথ থেকে সরিয়ে নেন। পরে ১০টা ১০ মিনিটে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে স্টেশন ত্যাগ করে।

এদিকে দুপুরে ইকবাল হোসেইনের মনোনয়ন পরিবর্তনের তায়েবুর রহমানের স্ত্রী সাইদা মাশরুরের নেতৃত্বে নারীসহ ওই নেতার অনুসারীরা পৌর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে সমাবেশ করে। এতে সাইদা মাশুরুরসহ উপজেলা বিএনপির সদস্য আবদুল মান্নান তালুকদার, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের সহসভাপতি হুমায়ুন কবির প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সমাবেশে সাইদা মাশরুর বলেন, ‘রাজনীতির কারণে আমার স্বামী সংসারটা ঠিকমতো করতে পারিনি। গত ১৭ বছরে জেলাখানা আর কোর্ট করেই সময় গেছে। শতাধিক মামলা তাঁর বিরুদ্ধে। আজকে তার এই প্রতিদান। আমরা ধানের শীষ নিয়ে ব্যবসা করি না। আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, ইকবাল হোসেইনের মনোনয়ন বাতিল করেন। গৌরীপুরবাসীর চাওয়া হিরণকে (তায়েবুর রহমান) মনোনয়ন দিন।’

গৌরীপুর পৌর বিএনপির সদস্যসচিব সুজিত কুমার দাস বলেন, বিগত ১৭ বছর দলের আন্দোলনে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন তায়েবুর রহমান। তাঁর বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা। তিনি গৌরীপুর বিএনপির প্রাণ। মনোনয়ন পরিবর্তন করে তায়েবুর রহমানকে মনোনয়ন না দিলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

