নিহত পহর উদ্দিন
মোটরসাইকেলে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন তরুণ, মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মৃত্যু

প্রতিনিধিপটিয়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে উপজেলার দোহাজারী পৌর সদরে দোহাজারী হাইস্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা হয়। পরে বিকেল পাঁচটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই তরুণের মৃত্যু হয়।

নিহত ওই তরুণের নাম পহর উদ্দিন (১৭)। তিনি দোহাজারী পৌরসভার চাগাচর আস্তানা শরীফ এলাকার রহিম সিকদারের ছেলে। এ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা কুতুব উদ্দিন (১৮) নামের একজন আহত হয়েছেন। তিনি একই এলাকার দানু সিকদারের ছেলে। সম্পর্কে তাঁরা দুজন চাচাতো ভাই।

নিহত পহর উদ্দিনের বড় ভাই আজম সিকদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ভাই মোটরসাইকেলে দোহাজারী পৌরসভার দেওয়ানহাট এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে যাচ্ছিলেন, আজ তাঁর ভাগনির বিয়ে ছিল। যাওয়ার সময় তাঁরা দোহাজারী হাইস্কুলের সামনে পৌঁছালে দ্রুতগামী একটি মাইক্রোবাস ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুজনই গুরুতর আহত হন।

আজম সিকদার বলেন, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে দোহাজারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। পরে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পহরের মৃত্যু হয়। আহত কুতুব উদ্দিন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন।

জানতে চাইলে দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব আলম প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার পর মাইক্রোবাসটি নিয়ে চালক পালিয়েছেন। এ ঘটনায় আইনগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

