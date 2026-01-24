শাকসু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা ‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনে অনিশ্চয়তার মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন একটি প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ ঘোষণা দেন। ‘পারিবারিক কারণে’ তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সেখানে উল্লেখ করেন।
ওই ভিপি প্রার্থীর নাম মুহয়ী শারদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম ও খনিজ প্রকৌশল বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং শাকসু নির্বাচনের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে গঠিত ‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেল গঠন করেছিলেন।
আজ বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করে মুঠোফোনে মুহয়ী শারদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘সাধারণ শিক্ষার্থী কণ্ঠস্বর হিসেবে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলাম। কিন্তু আমার মা এখন অসুস্থ। এই পর্যায়ে পারিবারিকভাবেও একটু আলোচনা হচ্ছে। এমন পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ চেষ্টায় হয়তো ঘাটতি তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি এখন শাকসু বিষয়টি জাতীয় রাজনীতির ইস্যু হয়ে উঠেছে।’
নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্যানেলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক প্রার্থী। এ বিষয়ে শারদের ভাষ্য, ‘হুট করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে প্যানেল থাকবে, অন্য প্রার্থীরাও থাকবেন বলে আমি আশা করছি।’
‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী হাফিজুর ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘হঠাৎ করে শারদ ভাই ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। যতটুকু জেনেছি, পারিবারিক কারণে তিনি নির্বাচনে আর থাকতে চাইছেন না। তবে প্যানেলের কেউই এ বিষয়ে জানতেন না। শাকসু নির্বাচনের জন্য আমাদের প্যানেল থাকবে।’
দীর্ঘ ২৮ বছর পর গত মঙ্গলবার শাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। তবে এর আগে সোমবার দুই প্রার্থী ও এক শিক্ষার্থী রিট করায় হাইকোর্ট চার সপ্তাহের জন্য শাকসু নির্বাচন স্থগিতের রায় দেন। নির্বাচন পেছানোয় বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছেন প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। আজ শনিবার বেলা একটার দিকে শাকসু নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন তাঁরা।