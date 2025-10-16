পিরোজপুরে কর্মসূচি শেষে বাড়ি ফিরছিলেন জামায়াত নেতা, পথে দুর্বৃত্তের হামলায় আহত

পিরোজপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে বাড়ি ফেরার পথে জামায়াতের এক নেতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার শংকরপাশা ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তির নাম মাসুম বিল্লাহ (৫০)। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা ও শংকরপাশা ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজন জানান, গতকাল বিকেলে পিরোজপুর শহরের টাউনক্লাব রোডে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে জামায়াত। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে গতকাল সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাঁশবাড়িয়া গ্রামে নিজ বাড়ির অদূরে মাসুম বিল্লাহকে পেছন থেকে ঘিরে ধরে ১০ থেকে ১২ জন। এ সময় তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায় তারা। পরে চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন মাসুমকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে পিরোজপুর জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।
হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আসিফ হোসেন বলেন, মাসুম বিল্লাহর মাথায় গুরুতর জখম পাওয়া যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘পেছন থেকে আমার মাথার ওপর প্রথমে কোপ দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মাথা থেকে রক্ত বের হওয়ার পরে এলোপাতাড়ি আরও দুটি কোপ দিয়েছে তারা। এটা পূর্বশত্রুতা ও পরিকল্পিতভাবে আমাকে আক্রমণ করেছে। আমি বিচার চাই।’
মাসুম বিল্লাহর স্ত্রী আঁখি খানম বলেন, ‘আমি হামলাকারীদের চিনি, তারা একই এলাকার লোক। অনেক আগে থেকেই তাদের সঙ্গে আমাদের জমিজমাসংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ চলছে। আমার স্বামীকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছে তারা।’
এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম।