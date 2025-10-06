‘ভুল করে’ ভারতে প্রবেশ দুই যুবকের, অতঃপর...

একজন ঢাকা, অন্যজন কক্সবাজার থেকে ফেনীর পরশুরামে বেড়াতে এসেছিলেন। ঘুরে বেড়াতে গিয়ে ‘ভুল করে’ সীমানা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন দুই যুবক। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করায় তাঁদের আটক করে নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তবে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) উদ্যোগ নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিরাপদে তাঁদের ফিরিয়ে দেয় বিএসএফ।
গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বাউরপাথর সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ দুই যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ভুল করে ভারতে প্রবেশ করা ওই দুই যুবক হলেন রাজধানী ঢাকার রামপুরা থানার খিলগাঁও বাগিরচারটেক এলাকার মো. হাবিবুল হকের ছেলে মো. মারশাফিউল হক (৩১) ও কক্সবাজার সদর থানার ঝাউতলা গাড়ির মাঠ এলাকার মোহাম্মদ জাফর আহমদের ছেলে মাজহারুল ইসলাম (২১)।
বিজিবি সূত্র জানায়, গতকাল দুপুরে ঘুরতে আসা দুই যুবক ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বাউরপাথর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। একপর্যায়ে বিএসএফ তাদের আটক করে নিয়ে যায়। বাংলাদেশি দুই যুবক বিএসএফের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পেরে বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক পর্যায়ে টেলিফোন কথা হয়। একপর্যায়ে বিজিবির পরশুরাম বিওপির টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করে। পরে আটক দুই যুবককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।
বিজিবি ৪ ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, দুই যুবককে পরশুরাম মডেল থানার পুলিশে হস্তান্তর করেছে বিজিবি।
পরশুরাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, দুই যুবকের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে গতকাল রাতেই তাঁদের অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।