থানা থেকে লুট হওয়া গুলিসহ আটক যুবক। গতকাল সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায়
জেলা

শোবার ঘরের খাটের নিচে ছিল থানা থেকে লুট হওয়া গুলি, যুবক আটক

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় থানা থেকে লুট হওয়া গুলিসহ এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার তেলিবিলা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক যুবকের নাম মো. রিফাত (৩২)। তিনি ওই এলাকার মো. সিদ্দিকের ছেলে। পুলিশ জানায়, রিফাতের নামে লোহাগাড়া থানায় বিভিন্ন অপরাধে ১৪টি মামলা রয়েছে। আটকের পর তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। পরে তাঁর শোবার ঘর ও ঘরের সামনের ইটের স্তূপ থেকে ২টি দেশি বন্দুক, ৭টি গুলি, ৯টি ছুরিসহ বিভিন্ন দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থানা থেকে লুট হওয়া ৬টি গুলি ছিল। এসব শোবার ঘরে লুকানো ছিল। পাশাপাশি ঘর থেকে ১টি ড্রোন, ৮টি মুঠোফোন ও ২ লিটার মদ জব্দ করা হয়।

জানতে চাইলে লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল জলিল প্রথম আলোকে বলেন, ‘আটক যুবকের নামে থানায় অস্ত্র ও মাদক আইনে দুটি মামলা হচ্ছে। আজ তাঁকে চট্টগ্রাম আদালতে পাঠানো হবে।’

