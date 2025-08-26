জুতার সোল থেকে বের হলো হেরোইন, গ্রেপ্তার ১

রাজশাহী থেকে হেরোইনসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল সোমবার রাত পৌনে ১টার দিকে নগরের দড়িখরবনা এলাকায় রেললাইনের ধারে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর জুতার সোলের ভেতর থেকে ১২০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম বিশু হেমরম (৩৮)। তিনি গোদাগাড়ী উপজেলার কাঁকনহাট চাতরাপুকুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম জগেন হেমরম। আজ মঙ্গলবার সকালে র্যাব-৫ এর অধিনায়ক কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৫ এর একটি দল জানতে পারে, রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া মডেল থানার দড়িখরবনা এলাকায় এক ব্যক্তি হেরোইন সংগ্রহ করে ডেলিভারির জন্য অবস্থান করছেন। পরে র্যাবের গোয়েন্দা দল ওই ব্যক্তির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর দুই পায়ের নতুন জুতার সোল কেটে ১২০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তি জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে গোদাগাড়ীর চরের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে হেরোইন সংগ্রহ করে রাজশাহী ও ঢাকার খুচরা ও পাইকারি মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে আসছিলেন।
র্যাব-৫ এর উপপরিচালক মেজর আসিফ আল রাজেক বলেন, আটক ব্যক্তির দুই পায়ে নতুন একজোড়া জুতা ছিল। ওই জুতার সোল কেটে হেরোইন বের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজশাহী রেলওয়ে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ সকালে তাঁকে ওই থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।