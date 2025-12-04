ময়মনসিংহে ৮ দলের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মো. মুজিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরের সার্কিট হাউস ময়দানে
ময়মনসিংহে ৮ দলের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মো. মুজিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরের সার্কিট হাউস ময়দানে
জেলা

ময়মনসিংহে আট দলের সমাবেশ

কোরআন ও সুন্নাহর আইন চালু করতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি: জামায়াত নেতা মুজিবুর

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মো. মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা ৫৪ বছরে শান্তি পাই নাই। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ইসলাম মানে এক হলো শান্তি, আরেক হলো পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করা। মানুষ যখন আল্লাহর আইনের পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করবে, তখন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। আল্লাহর কোরআন, রাসুলের সুন্নাহ ভুল বুঝলে হবে না। কোরআন ও সুন্নাহর আইন বাংলাদেশে কায়েম হবে ইনশা আল্লাহ। এই আইন চালু করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।’

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহে আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি, জুলাই গণহত্যার বিচারসহ পাঁচ দফা দাবিতে নগরের সার্কিট হাউস ময়দানে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা থেকে নেতা-কর্মী ও সংসদ সদস্য প্রার্থীরা মিছিল নিয়ে সার্কিট হাউস ময়দানে জড়ো হন। দুপুর ১২টায় শুরু হওয়া সমাবেশে দুইটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতারা বক্তব্য দেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. মুজিবুর রহমান বলেন, ‘১৯৭১ সালে অত্যন্ত ভালো ও সুন্দর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে লক্ষ্য নিয়ে ৭১ সালে সংগ্রাম করা হয়েছিল, যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা সেই উদ্দেশ্য সফল করে নাই। প্রথম স্বাধীনতা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় স্বাধীনতায় আবু সাঈদ আর মুগ্ধ তাঁরা জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছে প্রথম স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়েছে, দ্বিতীয় স্বাধীনতা তারা ঘোষণা করে গেছে।’

‘আবু সাঈদ-মুগ্ধ শেষ হয়নি যুদ্ধ’ স্লোগানের কথা উল্লেখ করে মুজিবুর রহমান সমাবেশে বলেন, ‘এই যুদ্ধে শরিক হতে হবে আপনাকে-আমাকে। সামনে লড়াই হবে আদর্শিক লড়াই। এ দেশে মানুষের তৈরি মতবাদ বা জাতীয়তাবাদ চালু হবে না কোরআন-সুন্নাহর আইন চালু হবে—আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তার পরীক্ষা হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।’

ইসলামবিরোধী কোনো আইন এখানে চলতে পারবে না উল্লেখ করে মুজিবুর রহমান আরও বলেন, ‘যদি আপনারা একমত হয়ে থাকেন তাহলে বলতে চাই, এই হাত দুটি দিয়েছে আল্লাহ। এই হাত দুটি যদি আল্লাহর হয়, তাহলে এই হাত দিয়ে সিল মারব মানুষের আইনের পক্ষে, না আল্লাহর আইনের পক্ষে? যত দিন আমরা বেঁচে থাকব, আল্লাহর আইনের সাথেই থাকব ইনশা আল্লাহ।’

সার্কিট হাউস ময়দানে বিভাগীয় সমাবেশে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি।

ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আখনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিসের নায়েবে আমির মহিউদ্দিন রব্বানী, খেলাফতে মজলিসের নায়েবে আমির আহমদ আলী কাসেমী, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মুসা বিন ইযহার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির মুখপাত্র রাশেদ খান প্রধান প্রমুখ।

