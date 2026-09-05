অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। আজ শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার পাহাড়কাঞ্চনপুরে বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান। আজ শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার পাহাড়কাঞ্চনপুরে বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে
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কাজী নজরুলের চেতনা নতুন প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

প্রতিনিধিসখীপুর, টাঙ্গাইল

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্য, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান।

নজরুলের ৫০তম প্রয়াণ দিবস ও ‘নজরুলবর্ষ’ উপলক্ষে টাঙ্গাইলের সখীপুরে আয়োজিত ‘কাব্যে ও ছন্দে নজরুল’ শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহমেদ আযম খান এ কথা বলেন। একই অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ৪১ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সখীপুরের পাহাড়কাঞ্চনপুর এলাকায় বীর উত্তম সুলতান মাহমুদ বিমানবাহিনী ঘাঁটিতে অবস্থিত বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কাজী নজরুলের কবিতা ও গানে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তিশালী উচ্চারণ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন আহমেদ আযম খান। তিনি বলেন, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির ভেদাভেদ ভুলে কবি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। নজরুলের সাহিত্য মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকতে প্রেরণা দেয়। তাঁর সাম্য ও অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা আজও প্রাসঙ্গিক।

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৪১ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শনিবার দুপুরে সখীপুরের পাহাড়কাঞ্চনপুরে বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে

কবি নজরুলকে বাঙালির মুক্তি ও মানবতার সংগ্রামের অনন্য প্রতীক উল্লেখ করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, তাঁর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্য, সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তিনি নতুন প্রজন্মকে নজরুলের মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম ধারণ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে কবির লেখা গান ও কবিতা নিয়ে ছিল শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এ ছাড়া এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৪১ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এয়ার কমডোর মো. মাহামুদুর হাসান। বক্তব্য দেন কলেজের অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন মনজিলা রিজওয়ান।

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