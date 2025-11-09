বিএনপির দুই পক্ষের উত্তেজনার মধ্যে সাঘাটায় ১৪৪ ধারা জারি

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ফারুক আলম ও দল থেকে বহিষ্কৃত নেতা নাহিদুজ্জামান নিশাতের সমর্থকদের উত্তেজনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির শঙ্কায় এ সিদ্ধান্ত। আজ রোববার সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মীর মো. আল কামাহ তমাল। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, গতকাল শনিবার রাতে এ আদেশ জারি করা হয়।
আদেশে বলা হয়, মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাকে (শোডাউন) কেন্দ্র করে বিএনপির দুটি পক্ষের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এতে স্থানীয়ভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এই সময়ে অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন, লাঠি বা দেশীয় অস্ত্র বহন, মাইকিং বা শব্দযন্ত্র ব্যবহার, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমবেত হওয়া, সভা-সমাবেশ ও মিছিল আয়োজন নিষিদ্ধ থাকবে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা নাহিদুজ্জামান নিশাদের সমার্থকেরা গতকাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের করেন। শোভাযাত্রাটি সাঘাটা উপজেলার ডাকবাংলো এলাকায় পৌঁছালে গাইবান্ধা-৫ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ফারুক আলমের সমর্থকদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে অন্তত ১৫ সমর্থক আহত হন। কয়েকটি মোটরসাইকেল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
গত ২৪ অক্টোবর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমদে স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে গাইবান্ধা জেলা বিএনপির সহসভাপতি নাহিদুজ্জামান নিশাদকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু আসন্ন সংসদ নির্বাচনে নাহিদুজ্জামান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন।
এসব বিষয়ে জানতে নাহিদুজ্জামান ও ফারুক আলমের মুঠোফোনে কল করা হলে সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়। সাঘাটার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন বলেন, বর্তমানে সাঘাটা উপজেলার সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।