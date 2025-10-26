ময়মনসিংহে চলন্ত ট্রেনের বগি বিচ্ছিন্ন, তারপরও ২ কিলোমিটার ছুটল ট্রেন

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে চলন্ত অবস্থায় জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বগিটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও ট্রেনটি প্রায় দুই কিলোমিটার এগিয়ে যায়। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে।
গতকাল শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে গফরগাঁও উপজেলার রৌহা ও কালীবাজার রেলস্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গফরগাঁও রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) গোলাম কিবরিয়া বলেন, ভূঞাপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি গফরগাঁও উপজেলার রৌহা ও কালীবাজারের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে বগির সংযোগের হুক ভেঙে যায়। এতে পেছনের কোচ নম্বর ‘ক’ বগিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ট্রেনের অন্য বগিগুলো নিয়ে ইঞ্জিন দুই কিলোমিটার চলে যাওয়ার পর চালক ঘটনাটি বুঝতে পারেন। পরে ট্রেনটিকে পুশব্যাক করে রেখে যাওয়া বগির কাছে নিয়ে এসে হুক ঠিক করে পুনরায় জোড়া লাগানো হয়। এরপর ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে।
গোলাম কিবরিয়া বলেন, এ ঘটনায় প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। রাত ১০টার কিছু পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।