চটকদার কথা বলে ধোঁকা দেওয়ার রাজনীতি মানুষ বোঝে: মজিবুর রহমান মঞ্জু

আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘ভোটের প্রতিযোগিতায় কোনো কোনো দল আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের কথা বলছে। ভোট নেওয়ার জন্য এ কথা যারা বলছে, ভোট নেওয়া শেষ হলে আওয়ামী লীগের লোকেরা তাদের হাতে বেশি নির্যাতিত হবে। ভোটের সময় নানা ধরনের চটকদার কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার রাজনীতি সাধারণ মানুষ বোঝে।’
আজ শনিবার দুপুরে ফেনী শহরের কুমিল্লা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। ফেনী-২ আসনের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। মজিবুর রহমান এ আসনের জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১০–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী। তিনি ঈগল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মজিবুর রহমান বলেন, ‘কেউ আওয়ামী লীগের ভোটার, কেউ বিএনপির ভোটার, কেউ জামায়াতের ভোটার, কেউ এনসিপির ভোটার, কেউ খেলাফতের ভোটার—এ ধরনের ট্যাগিংয়ে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি, প্রত্যেক ভোটার একজন সাধারণ মানুষ। তিনি তাঁর বিবেক খরচ করে নীতি মেনে, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে ভোট দেবেন।’
মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন,‘সংস্কার নস্যাৎ করে ফ্যাসিবাদকে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। নানা হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্বাচন নস্যাৎ করা যাবে না। আমাদের তরুণ প্রজন্ম এসব হুংকারে ভয় পায় না। আমাদের একজন মরলে আরেকজন দাঁড়িয়ে যাবে। শেখ হাসিনাকে মানুষ ভয় পায়নি, এদেরকেও ভয় পাবে না, ইনশা আল্লাহ।’
এ সভায় মজিবুর রহমানকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়া জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য লিয়াকত আলী ভূঁইয়াও উপস্থিত ছিলেন। এবি পার্টির ফেনী জেলা সদস্যসচিব ফজলুল হকের সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতের ফেনী জেলা শাখার সাবেক আমির এ কে এম শামছুদ্দিন, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক আনম আবদুর রহিম, জাতীয় নাগরিক পার্টির ফেনী জেলার সদস্যসচিব শাহ ওয়ালিউল্লা, খেলাফত মজলিসের সভাপতি মোজাফফর হোসেন জাফরী, এবি পার্টির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষের আহ্বায়ক প্রিন্স আল আমিন প্রমুখ।