পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের ভালুকায় পিস্তলের লাইসেন্স নবায়নের কাজে গিয়ে গণজাগরণ মঞ্চের এক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার দিকে থানা ভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আবুল কালাম আজাদ (৭৫)। তাঁর বাড়ি উপজেলার বাশিল গ্রামে। পুলিশের ভাষ্য, ২০১৩ সালে গঠিত গণজাগরণ মঞ্চের প্রথম সারির নেতা ছিলেন আবুল কালাম আজাদ।
পুলিশ সূত্র জানায়, আজ দুপুরে নিজের ব্যক্তিগত পিস্তলের লাইসেন্স নবায়নের কাজে থানায় যান আবুল কালাম আজাদ। বিষয়টি জানতে পেয়ে থানায় যান জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
ভালুকা উপজেলা জামায়াতের আমির সাইফুল্লাহ পাঠান বলেন, ‘আমাদের নেতারা নির্দোষ ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আন্দোলন করে সাজানো ট্রাইব্যুনাল গঠন করে শহীদ করা হয়েছে। ওই দোসরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।’
ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, আবুল কালাম আজাদ আওয়ামী লীগেরও কর্মী। তাঁকে একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে কোন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সেটি জানাননি ওসি।