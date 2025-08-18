রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের দাবিতে আমরণ অনশন, ৪ শিক্ষার্থী অসুস্থ

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন চলছে। টানা ২৪ ঘণ্টার আমরণ অনশনে চার শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছেন।
গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর ফটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০ শিক্ষার্থী অনশনে বসেন। এরপর আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে আরও কিছু শিক্ষার্থী অনশন শুরু করেন। সন্ধ্যায় এই কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ছাত্র সংসদের বিষয়টি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছাত্র সংসদ বাবদ ফি নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানান।
এদিকে রাত ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। রাত সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. শওকাত আলী, রেজিস্ট্রার হারুন অর রশিদ, প্রক্টর ফেরদৌস রহমান, ছাত্র উপদেষ্টা ইলিয়াস প্রামাণিক প্রমুখ। ইলিয়াস প্রামাণিক শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশনের বদলে অবস্থান কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবির প্রতি অনড় থাকেন।
এ সময় উপাচার্য মো. শওকাত আলী বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ধারা সংযুক্ত না থাকায় নির্বাচন আয়োজন করা যাচ্ছে না। আইন সংশোধন হলে চলতি বছরের নভেম্বরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে আমি একমত। আইন সংশোধন করতে গেলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এটা যাতে ধীরগতিতে না হয়, আমি ইউজিসির সঙ্গে কথা বলেছি।’
এদিকে টানা সাড়ে ১২ ঘণ্টা অনশনে গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী মাহিদুল ইসলাম এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রুমানুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। উপাচার্যসহ শিক্ষকেরা অসুস্থ দুই ছাত্রকে হাসপাতালে নিতে চাইলেও অন্য শিক্ষার্থীরা রাজি হননি। পরে চিকিৎসক ডেকে এনে তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর আজ সকালে আরমান হোসেন নামে আরেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক শামসুর রহমান বলেন, ‘আন্দোলন করতে এসে আমাদের ভাইয়েরা শয্যাশায়ী। যদি দাবির বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে না দেখি, তাহলে এই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেকটি বিপ্লবের সূচনা হবে।’