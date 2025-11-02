মৌলভীবাজারে বৃদ্ধকে কুপিয়ে জখম, যুবক আটক

মৌলভীবাজারের জুড়ীতে রামগোপাল পাশী (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের এলবিনটিলা ফাঁড়ি চা-বাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সুরেন্দ্র বুনার্জী (৩২) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়িও একই এলাকায়। তবে কী কারণে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা জানা যায়নি।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুর ১২টার দিকে রামগোপাল পাশী গবাদিপশু নিয়ে বাড়ির পাশে চরাতে যাচ্ছিলেন। এ সময় সুরেন্দ্র হঠাৎ ঘর থেকে ধারালো দা নিয়ে বের হয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। এতে রামগোপালের দুই হাত, পিঠ ও কানে ছয়টি কোপ লাগে। রামগোপালের ছেলে রাজেন পাশী বাধা দিতে গেলে সুরেন্দ্র তাঁর বাঁ হাতেও কোপ দেন। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে সুরেন্দ্রকে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আহত রামগোপাল ও রাজেনকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দীপঙ্কর দাস বলেন, রামগোপালের প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে অবস্থার অবনতি ঘটায় সিলেটে স্থানান্তর করা হয়। আহত রাজেনের হাতে আটটি সেলাই লেগেছে।
আহত রাজেন পাশী বলেন, ‘আমার বাবা কিংবা আমাদের পরিবারের কারও সঙ্গে সুরেন্দ্রর কোনো বিরোধ ছিল না। হঠাৎ কেন তিনি এমন করলেন, আমরা বুঝতে পারছি না।’
জুড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উস্তার মিয়া বলেন, সুরেন্দ্র স্থানীয় একটি করাতকলের শ্রমিক ছিলেন। কয়েক দিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তাঁর স্বজনেরা জানিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে ঘটনার কারণ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আহত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।