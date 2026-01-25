সাদত স্মৃতি পল্লীতে শিশু–কিশোরদের উৎসবমুখর দিন

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার দিনভর রায়পুরার হাইরমারা ইউনিয়নের দড়ি হাইরমারা গ্রামের সাদত স্মৃতি পল্লীতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিকেলে বিজয়ী শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
প্রতিযোগিতা পর্বে ছিল গ্রামীণ খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, গজল ও কোরআন তিলাওয়াত। প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীর শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ৬০ শিক্ষার্থী এসব প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ ছাড়া বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে ‘জীবন প্রদীপ’ নামের নাটক মঞ্চস্থ হয়। এতে অভিনয় করেন সাম্মি, সাদিয়া, মুন্নী ও এশা নামের শিশু-বিকাশ কেন্দ্রের চার শিক্ষার্থী। এ সময় উপস্থিত থেকে স্থানীয় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি শিশু-কিশোরদের পরিবেশনা উপভোগ করেন।
বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নরসিংদী সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবদুস সাত্তার শিকদার ও প্রভাষক নজরুল ইসলাম এবং স্থানীয় ইউপি সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
অনুষ্ঠানে প্রথম আলো ট্রাস্ট-সাদত স্মৃতি পল্লীর নানা কর্মসূচি তুলে ধরেন প্রজেক্ট অফিসার বেলায়েত হোসেন ও প্রজেক্ট ইনচার্জ তরিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে লামিয়া আক্তার ও মুস্তাকিম হোসেন নামের শিশু-বিকাশ কেন্দ্রের দুই শিক্ষার্থী।
এ ছাড়া সাদত স্মৃতি পল্লীর গ্রন্থাগারে বছরব্যাপী বই পড়া কার্যক্রমে অংশ নিয়ে সেরা পাঠক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে ১০ শিক্ষার্থী আর বছরব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ২০ শিক্ষার্থী প্রত্যয়নপত্র পেয়েছে।