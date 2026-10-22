নাটোরে শিয়ালের কামড়ে আহত ১১ জন, বন্য প্রাণী বিভাগের সহযোগিতা চেয়েছে প্রশাসন

নাটোরের বাগাতিপাড়ায় এক ঘণ্টায় শিয়ালের কামড়ে আহত ১১ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা প্রশাসন বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের সহযোগিতা চেয়েছে।
বাগাতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্র জানায়, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিট থেকে প্রায় এক ঘণ্টায় শিয়ালের কামড়ে আহত ১১ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জন নারী ও ৯ জন পুরুষ। তাঁরা পৌরসভার ঘোরলাজ, নওশেরা, বারইপাড়া, সোনাপাতিল, পোড়াবাড়িয়াসহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।
শিয়ালের কামড়ে আতঙ্কিত না হয়ে ক্ষতস্থান সাবান ও পরিষ্কার প্রবহমান পানিতে অন্তত ১৫ মিনিট ধুতে হবে। এরপর দ্রুত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিতে হবে।
আহত ব্যক্তিদের একজন বাগাতিপাড়ার তমালতলা এলাকার পলি খাতুন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে উপজেলা চত্বর এলাকায় তিনি শিয়ালের কামড়ের শিকার হন।
বাগাতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শামুন আল হাসান বলেন, এক ঘণ্টায় এত রোগী আসায় তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন। তবে চিকিৎসা দিতে কোনো সমস্যা হয়নি। হাসপাতালে জলাতঙ্কের টিকার পর্যাপ্ত মজুত আছে। শিয়ালের কামড়ে আতঙ্কিত না হয়ে ক্ষতস্থান সাবান ও পরিষ্কার প্রবহমান পানিতে অন্তত ১৫ মিনিট ধুতে হবে। এরপর দ্রুত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় ওই ১১ জন চিকিৎসা নেওয়ার পর আজ সকাল পর্যন্ত আর কোনো শিয়ালে কামড়ের রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেননি।
বাগাতিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শামসুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, শিয়ালের কামড়ে এতজনের আহত হওয়ার ঘটনা বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগকে জানানো হয়েছে। বিভাগের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। রাজশাহী থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এ ছাড়া এলাকাবাসীকে সচেতন করতে স্থানীয়ভাবে মাইকিং করা হবে।