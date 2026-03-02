ভ্রাম্যমাণ আদালত চলাকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার লেংগুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান ভূঁইয়া
ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে বরখাস্ত ইউপি চেয়ারম্যানকে স্বপদে বহাল, ইউএনওর বদলি

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে সাময়িক বরখাস্ত লেঙ্গুরা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান ভূঁইয়াকে স্বপদে বহাল করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের আদেশে তাঁর বরখাস্তের আদেশ তিন মাসের জন্য স্থগিত করায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গতকাল রোববার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব আরিফুল ইসলাম সরদারের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে ওই ইউপি চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হয়।

একই সময়ে কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানের বদলির আদেশ জারি হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার ফারাহ শাম্মী স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৮ জানুয়ারি লেঙ্গুরা বাজারে সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগে ইউএনও মাসুদুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় ওই ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান ভূঁইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে চেয়ারম্যানকে বলতে শোনা যায়, ‘এটা আমার ইউনিয়ন। আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। মোবাইল কোর্ট করার আগে আমাকে জানাতে হবে।’

পরদিন আদালত অবমাননার অভিযোগে স্থানীয় সরকার বিভাগ সাইদুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেয়। পরে গত ২৫ জানুয়ারি বরখাস্তের আদেশ স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন তিনি। শুনানি শেষে আদালত বরখাস্তের আদেশের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন চেয়ারম্যানকে স্বপদে বহাল রেখে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

সাইদুর রহমান ভূঁইয়া জানান, সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন পাওয়ার পর গতকাল রোববার থেকেই তিনি স্বপদে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন।

জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক মো. আরিফুল ইসলাম সরদার বলেন, আদালতের নির্দেশনা ও মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইউএনওর বদলির বিষয়টি এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; এটি নিয়মিত প্রশাসনিক বদলি।

