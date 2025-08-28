দিনাজপুরের পার্বতীপুরে মধ্যপাড়া পাথরখনি
বিস্ফোরক–সংকটে মধ্যপাড়া পাথরখনির উৎপাদন বন্ধ

প্রতিনিধিসৈয়দপুর, নীলফামারী

বিস্ফোরক–সংকটে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া পাথরখনির উত্তোলন ও উন্নয়ন কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে খনির উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ আছে। তবে খনির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সচল আছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আজ সকালে এসব তথ্য জানিয়েছেন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের (এমজিএমসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ডি এম জোবায়েদ হোসেন।

মধ্যপাড়া খনি কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, এমজিএমসিএল প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিস্ফোরক নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় খনির পাথর উৎপাদন কার্যক্রম ও উন্নয়ন কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। খনির কার্যক্রম সচল রাখতে বিস্ফোরক একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে এমজিএমসিএল এসব বিস্ফোরক দ্রব্য সময়মতো সরবরাহ করতে না পারায় বেশ কয়েকবার পাথর উত্তোলন ও উন্নয়নকাজ বন্ধ হয়ে যায়।

খনিবিশেষজ্ঞদের মতে, বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করতে দেরি হলে খনির উন্নয়ন ও উৎপাদন বন্ধ থাকে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে পাথরখনির কার্যক্রম চালু রাখার জন্য সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তাঁরা।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে খনির জন্য বিস্ফোরক সরবরাহব্যবস্থা সচল করার আশা প্রকাশ করেছেন জোবায়েদ হোসেন। অন্যদিকে খনির উপমহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) রাফিজুল ইসলাম জানান, আমদানি করা বিস্ফোরক দ্রব্যের একটি চালান বেনাপোল বন্দরে আটকে আছে। দু-এক দিনের সেগুলো ছাড়পত্র পেলেই খনিতে আনা হবে।

