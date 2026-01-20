গণভোট শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়: সুপ্রদীপ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, ‘গণভোট কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া নয়, এটি রাষ্ট্রচিন্তার অংশ। আমরা বাংলাদেশকে ৫, ১০ বা ২০ বছর পর কেমন দেখতে চাই, সেই ভাবনাই এখানে মুখ্য।’ আজ মঙ্গলবার মাগুরা জেলা অডিটরিয়ামে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। সভাটি গণভোটের প্রচার ও ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সুপ্রদীপ চাকমা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মনিরুল ইসলাম, মাগুরা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, জেলা পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান, জেলা সিভিল সার্জন শামীম কবির, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের আহ্বায়ক আবদুল ওহাবসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, জুলাই–আগস্ট আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য ও আহত ব্যক্তিরা।
এর আগে আজ সকাল সাড়ে নয়টায় মাগুরা সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ‘ভোটের গাড়ি’র উদ্বোধন করেন সুপ্রদীপ চাকমা। এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মেহেরুন্নেসা উপস্থিত ছিলেন।
সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, ‘৫৪ বছর পর আমরা আবার জুলাই বিপ্লবের কথা বলছি। যেমন ১৯৭১ সালে প্রয়োজন ছিল বলেই স্বাধীনতা এসেছে, তেমনি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না হওয়ায় জুলাই বিপ্লব হয়েছে। সেই চেতনাকে ধরে রাখতে হলে ‘হ্যাঁ’ ভোটের অর্থ কী, তা গভীরভাবে ভাবতে হবে।’
সভা শেষে বক্তারা গণভোটে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।