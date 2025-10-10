নাটোরে বোনের বাসার কোয়ার্টার থেকে শিক্ষানবিশ নার্সের মরদেহ উদ্ধার

নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি কোয়ার্টার থেকে এক শিক্ষানবিশ নার্সের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মরদেহটি নার্স কোয়ার্টারের দ্বিতীয়তলা থেকে উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, অসুস্থতার কারণে শিক্ষানবিশ সনদ না পাওয়ার হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
মারা যাওয়া তরুণের নাম মোহাম্মদ শাহিন আলী (২২)। তিনি লালপুর উপজেলার বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের মহরকয়া গ্রামের মরহুম সাজদার রহমানের ছেলে। শাহিন রাজশাহীর মির্জা নার্সিং কলেজ থেকে নার্সিং ডিপ্লোমা পাস করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে শিক্ষানবিশ ছিলেন। তাঁর বোন মেহেরুন্নেসা বাগাতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত। তাঁর সঙ্গে নার্স কোয়ার্টারে থাকতেন শাহিন।
মেহেরুন্নেসা জানান, তাঁর ভাই শাহিন আলী নার্সিং ডিপ্লোমা পাস করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছয় মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ শুরু করেছিলেন। তবে অসুস্থতার কারণে তিন মাস পর ইন্টার্নশিপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যান। গতকাল সকালে ইন্টার্নশিপের সার্টিফিকেট আনতে রাজশাহীতে যান শাহিন। কিন্তু ইন্টার্নশিপ পুরোপুরি শেষ না করায় তাঁকে সার্টিফিকেট দেয়নি কর্তৃপক্ষ। এতে তিনি মন খারাপ করে বাসায় ফিরে আসেন। গতকাল সন্ধ্যার পর খবর পেয়ে বাসায় ফিরে একটি কক্ষে গামছা পেঁচিয়ে ঝুলতে দেখেন মেহেরুন্নেসা। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। তাঁর ধারণা, সার্টিফিকেট না পাওয়ার হতাশা থেকে আত্মহত্যা করেছেন শাহিন।
শাহিনের মরদেহটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে জানিয়ে বাগাতিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানানো সম্ভব হবে।