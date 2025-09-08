জেলা

রাঙামাটি জেলা পরিষদ

প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলীসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুর্নীতির মামলায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সদস্যসহ নয়জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। আজ সোমবার রাঙামাটি জেলা ও দায়রা জজ মো. আহসান তারেক এই আদেশ দেন।

আসামিরা হলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী আবদুস সামাদ ও বিরল বডুয়া, সাবেক সহকারী প্রকৌশলী জ্যোতির্ময় চাকমা, উপসহকারী প্রকৌশলী রিগ্যান চাকমা, সাবেক সদস্য সবির কুমার চাকমা, রাঙামাটির বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. মানুনুর রশীদ, ঠিকাদার চিং হেন রাখাইন, মিলন তালুকদার ও অমলেন্দু চাকমা।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাঙামাটির বরকল উপজেলায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু বরাদ্দ অনুযায়ী উন্নয়নকাজ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ২০২৩ সালের ৮ জুন নয়জনের বিরুদ্ধে পৃথক চারটি মামলা হয়।

দুদকের আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, রাঙামাটির বরকল উপজেলায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৩২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদক চার মামলায় নয়জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালত এটি গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

