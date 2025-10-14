গাজীপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ১

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় একটি পেট্রলপাম্পে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের পক্ষ থেকে আটজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ১০০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করে কাপাসিয়া থানায় মামলাটি করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বিপিসির নির্দেশনায় সম্প্রতি বিভিন্ন পেট্রলপাম্পে অভিযান চালানো হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে কাপাসিয়ার বারিষাব ইউনিয়নের নয়ানগর গ্রামের আমরাইদ-গিয়ায়পুর সড়কে ‘মেসার্স জমজম ট্রেডার্স’ নামের একটি মিনি পেট্রলপাম্পে অভিযান চালানো হয়। তখন স্থানীয় লোকজন এ সময় হামলা করেন। পদ্মা অয়েল কোম্পানির প্রতিনিধি মো. সালাউদ্দিন আহমেদ বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।
মো. সালাউদ্দিন জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে পাম্পে কিছু অনিয়ম ধরা পড়লে সেখান থেকে প্রায় ৫০ লিটার পেট্রল জব্দ করা হয়। পাশাপাশি পাম্পের মালিককে প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত কাগজপত্র ঠিক করে ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ সময় স্থানীয় কিছু লোক জড়ো হয়ে ‘ভুয়া ম্যাজিস্ট্রেট’ ও ‘ভুয়া পুলিশ’ স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের মাইক্রোবাস লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। হামলায় গাড়িটির সামনের ও দুই পাশের কাচ ভেঙে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত কাপাসিয়া থানার অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।
বিপিসির কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন, স্থানীয় লোকজনকে উসকানি দিয়ে পাম্পের মালিকপক্ষ এ ঘটনা ঘটাতে পারে। এ বিষয়ে কথা বলতে পাম্পের মালিক মোতাহার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
কাপাসিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর রব প্রথম আলোকে বলেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে হামলার ঘটনায় বিপিসির একজন কর্মকর্তা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মামলায় আটজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ওমর ফারুক নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।