খুলনা নগরে প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, বিএনপির উদ্বেগ

খুলনা নগরে সাম্প্রতিক সময়ে খুন, হত্যাচেষ্টা, ছিনতাই ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড উদ্বেগজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে খুলনা মহানগর বিএনপি।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে খুলনা বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে মহানগর বিএনপির নেতারা বলেন, খুলনা নগরের জননিরাপত্তা এখন ভয়াবহ হুমকির মুখে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃশ্যমান তৎপরতা না থাকায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, দিনের পর দিন নগরের বিভিন্ন এলাকায় খুন, ছিনতাই, চুরি, মাদক ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। তবু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। নাগরিক নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর উদাসীনতায় খুলনা নগরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।
বিবৃতিদাতারা হলেন—বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম (বকুল), তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম (মনা), সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম (তুহিন), সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সাদী, মাসুদ পারভেজ বাবু ও চৌধুরী হাসানুর রশিদ (মিরাজ) প্রমুখ।
খুলনা মহানগর বিএনপির নেতারা বলেন, প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই অপরাধীরা এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ ঘরে-বাইরে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রাতের নগরে আতঙ্ক, আর দিনের বেলায় অজানা শঙ্কা—এটাই এখন খুলনার বাস্তব চিত্র।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিএনপি সব সময় শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। কিন্তু খুন, ছিনতাই, গুম, চাঁদাবাজি ও মাদকচক্রের বিস্তার খুলনা নগরের সামাজিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে দলটি নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের প্রতি অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানায়। প্রশাসনের আন্তরিকতা, দায়িত্বশীল ভূমিকা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া খুলনা নগরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা সম্ভব নয়।
বিবৃতিতে নগরবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে অপরাধ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।