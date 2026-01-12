দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় আত্রাই নদ থেকে দুই তরুণের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নদীর পাশে উৎসুক মানুষের ভিড়
দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় আত্রাই নদ থেকে দুই তরুণের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নদীর পাশে উৎসুক মানুষের ভিড়
জেলা

চিরিরবন্দরে আত্রাই নদে ভাসছিল দুই তরুণের লাশ, উদ্ধার করল পুলিশ

প্রতিনিধিদিনাজপুর

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় আত্রাই নদ থেকে অজ্ঞাতনামা দুই তরুণের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ভিয়াইল ইউনিয়নের অন্তর্গত দল্লা বানিয়াখাড়ী গ্রামের লক্ষ্মীতলা সেতু এলাকা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। ওই তরুণদের একজনের বয়স আনুমানিক ২৪ বছর এবং অপরজনের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। তাঁদের উভয়ের পরনে ছিল ফুল প্যান্ট ও কালো রঙের শার্ট এবং শার্টের ওপরে কালো রঙের জ্যাকেট।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নদীতে কয়েকজন মাছ ধরতে গিয়ে ভাসমান অবস্থায় দুটি লাশ দেখতে পান। তাঁদের মধ্যে আনারুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি চিরিরবন্দর থানায় বিষয়টি অবহিত করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নদী থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।

চিরিরবন্দর থানার উপপরিদর্শক এস এম আহসান হাবীব বলেন, মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ দুটি অর্ধগলিত। লাশ শনাক্তের কাজ চলছে। এরই মধ্যে সিআইডি পুলিশ সদস্যদের অবহিত করা হয়েছে। তাঁরা এলে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

আরও পড়ুন