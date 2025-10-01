কাপাসিয়া বাজারে আগুনে পুড়ল পাঁচ দোকান, মারা গেল ২০০ পাখি

গাজীপুরের কাপাসিয়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। এতে একটি পাখির দোকানের প্রায় ২০০ পাখি মারা গেছে। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে কাপাসিয়া ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে গৌতম বণিকের দোকানে ২৫ লাখ, লিটন বণিকের দোকানে ৮ লাখ, বরেন্দ্র মণ্ডলের দোকানে ২ লাখ, শীতল মণ্ডলের দোকানে ২ লাখ ও লিটন ঘোষের দোকানে ২ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
পাখি ব্যবসায়ী বরেন্দ্র মণ্ডল জানান, আগুনে তাঁর দোকানে থাকা বাজরিগর, ককাটেল, টিয়া, কবুতর, ঘুঘুসহ প্রায় ২০০ পাখি পুড়ে মারা গেছে। এ ছাড়া দুই লাখ টাকার পাখির খাদ্য নষ্ট হয়েছে।
কাপাসিয়া ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মাহফুজুর রহমান বলেন, সকাল ১০টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে তাঁদের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।
কাপাসিয়া থানার উপপরিদর্শক শফিক মিয়া বলেন, তিনি ঘটনাস্থলে গেছেন। তদন্ত চলছে। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।