ভাঙ্গায় গাড়িচাপায় দুই ভাইসহ মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় গাড়িচাপায় মোটরসাইকেলের আরোহী তিন তরুণ নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুজন সম্পর্কে ভাই ও একজন তাঁদের বন্ধু। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের মাধবপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুই ভাই হলেন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার মোহাম্মাদপুর সদকি গ্রামের বাসিন্দা করিম মন্ডলের ছেলে রিমন মন্ডল (২২) ও সুমন মন্ডল (২৫)। নিহত অপর জন রিমনের বন্ধু ওই একই গ্রামের বাসিন্দা আসিফ আলম (২২)।
ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ জানায়, মোটরসাইকেল নিয়ে ওই তিন তরুণ ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে ফরিদপুর শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন আসিফ। পেছনে বসা ছিলেন দুই ভাই—রিমন ও সুমন। তাঁদের মধ্যে চালক আসিফের মাথায় একটি হেলমেট ছিল। দুই ভাইয়ের মাথায় কোনো হেলমেট ছিল না।
পুলিশ জানায়, মোটরসাইকেলটি মাধবপুর সেতুর কাছে আসার পর একটি অজ্ঞাত গাড়ি মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলালউদ্দিন বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তিনি। সেখানে ওই তিন তরুণকে মৃত অবস্থায় রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহ বর্তমানে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অজ্ঞাত গাড়িটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।