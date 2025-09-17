সিলেটের ইবনে সিনা হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুর জেরে তাঁর স্বজন ও প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার সময়
সিলেটে রোগীর মৃত্যুর জেরে হাসপাতালে হামলা-ভাঙচুর, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

চিকিৎসাধীন এক রোগীর মৃত্যুর জেরে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় হাসপাতালটির কর্মচারীদের সঙ্গে রোগীর স্বজনদের মারামারি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে সিলেট নগরের সোবহানীঘাট এলাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।

তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা ও নাম-পরিচয় জানা যায়নি। রোগীর স্বজনদের দাবি, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন আহত হয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

পুলিশ, রোগীর স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, ৫ সেপ্টেম্বর সিলেট বিমানবন্দর সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন গোলাপগঞ্জের তানিম আহমদ (২৪) নামের এক তরুণ। তাঁকে প্রথমে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ইবনে সিনা হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিউ) নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সন্ধ্যায় তানিমের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে চিকিৎসকদের অবহেলার অভিযোগ তোলেন স্বজনেরা।

সূত্রগুলো আরও জানায়, বিষয়টি নিয়ে গতকাল রাতে রোগীর স্বজনেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। হাসপাতালটির কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে তাঁদের কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। হাসপাতালের কর্মচারীরা রোগীর স্বজনদের মারধর করে বাইরে বের করে দেন। পরে স্বজনেরা একত্র হয়ে হাসপাতালে হামলা ও ভাঙচুর করেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং কয়েকজন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

তানিমের চিকিৎসায় অবহেলার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন ইবনে সিনা হাসপাতাল সিলেটের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনায় আহত ওই রোগীর অবস্থা শুরু থেকে সংকটাপন্ন ছিল। হাসপাতালের একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিষয়টি তদারক করছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ওই রোগীর মৃত্যু হলে তাঁর স্বজনেরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন। একপর্যায়ে আইসিইউর সামনে ভাঙচুর ও এর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময় এক ব্যবস্থাপককে তাঁরা বেধড়ক মারধর করেন। হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁদের প্রতিহত করেছেন। এতে হাসপাতালের সাত-আটজন আহত হয়েছেন। এর পরও তিনি বিষয়টি জানার পর সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছেন। রোগীর স্বজনেরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, মারামারির ঘটনায় ওই রোগীর পাঁচ স্বজন আহত হয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। ইবনে সিনা হাসপাতালেরও কয়েকজন আহত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠানেই চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে হাসপাতালের কতজন আহত হয়েছেন, সেটি জানা যায়নি।

