এম এ মালিক, এহতেশামুল হক ও জাহিদুর রহমান
জেলা

সিলেটে তিন প্রার্থীর ‘দ্বৈত নাগরিকত্ব’ খতিয়ে দেখতে মনোনয়নপত্র স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট

সিলেটের তিনটি আসনে বিএনপি, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও গণ অধিকার পরিষদের তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁদের দ্বৈত নাগরিকত্ব–সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই–বাছাই শেষে আগামীকাল রোববার এ–সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

আজ শনিবার মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সারওয়ার আলম তিন প্রার্থীর বিষয়ে এ স্থগিতাদেশ দেন।

দ্বৈত নাগরিকত্ব–সংক্রান্ত কারণে মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখা তিন প্রার্থী হলেন সিলেট–৩ (দক্ষিণ সুরমা, বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিক, সিলেট–১ (মহানগর ও সদর) আসনে এনসিপির প্রার্থী ও দলের সিলেট বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক এহতেশামুল হক ও সিলেট–৬ (বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ) আসনে গণ অধিকার পরিষদের প্রার্থী জাহিদুর রহমান।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সিলেটে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ৪৭ প্রার্থীর মধ্যে ৩৫ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। এর বাইরে পাঁচজনের মনোনয়নপত্র স্থগিত ও সাতজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। যে তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখা হয়েছে, কিছুদিন আগেও তাঁদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল। তাঁরা যুক্তরাজ্যের নাগরিক ছিলেন। তবে তাঁরা সেই দেশের নাগরিকত্ব ছেড়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। সেসব তথ্য যথাযথভাবে যাচাই–বাছাইয়ের জন্য মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামীকাল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

তিন প্রার্থীর হলফনামায় দেখা গেছে, এম এ মালিক গত ১৬ ডিসেম্বর, এহতেশামুল হক গত ২২ অক্টোবর ও জাহিদুর রহমান ২৮ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন।

