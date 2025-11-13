ভোটারদের প্রার্থী দেখে ভোট দেওয়ার আহ্বান মাহমুদুর রহমান মান্নার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী দেখে ভোটারদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিবগঞ্জ উপজেলার খাদইল, বুড়িগঞ্জ, রাজারগাড়ি, আলিগ্রাম ও জামুরহাটে একাধিক পথসভায় তিনি এ আহ্বান জানান।
মাহমুদুর রহমান বলেন, ৪০ দিনে দেড় হাজার মানুষকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শেখ হাসিনার পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাস্তায় যাকে দেখেছে, তাকেই গুলি করেছে। শেখ হাসিনা তাদের বলেছেন, ‘আমার বিরুদ্ধে যারা মিছিল করে তাদের এটাই প্রাপ্তি।’
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি আরও বলেন, ‘অনেক রক্ত পেরিয়ে আমরা ভোটের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি। যাকে তাকে ভোট দিলে হবে না। ভালো প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। ভোট এমন প্রার্থীকে দিতে হবে, যে ভোট দেশে একটা ভালো সরকার আনবে, যে সরকার জনগণের উপার্জনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।’
বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনটি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে বিএনপি ছেড়ে দিতে পারে বলে গুঞ্জন আছে। বগুড়ার সাতটি সংসদীয় আসনের মধ্যে বগুড়া-২ বাদে বাকি ছয়টিতে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। আজ এলাকার নানা শ্রেণি–পেশার ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন মাহমুদুর রহমান এবং তাঁদের কাছে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও নাগরিক ঐক্যের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।