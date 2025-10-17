লাশ
বগুড়ায় বাড়িতে ডাকাতের হানা, নারী ব্যবসায়ীকে শ্বাসরোধে হত্যা করে টাকা-মুঠোফোন লুট

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় এক নারী ব্যবসায়ীকে শ্বাসরোধে হত্যা করে তিন লাখ টাকা ও তিনটি মুঠোফোন লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উপজেলার তালোড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে এটিকে ডাকাতির ঘটনা বলে জানিয়েছে।

নিহত নারীর নাম বিমলা পোদ্দার আগরওয়ালা (৬৭)। তিনি তালোড়া বাজারের ব্যবসায়ী হিমু পোদ্দার আগরওয়ালার বড় বোন। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে পাঁচ-ছয়জনের একটি ডাকাত দল তালোড়া পৌরসভার তালোড়া বাজার এলাকার ব্যবসায়ী হিমু আগরওয়ালার বাড়িতে হানা দেয়। ওই সময় ডাকাতেরা বাড়িতে থাকা দুই ভাই ও তিন বোনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে মারধর করে। পরে তারা তিন লাখের বেশি টাকা ও তিনটি মুঠোফোন লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় ডাকাতেরা ঘরের আসবাবও তছনছ করে। বিমলা পোদ্দার আগরওয়ালা বাধা দিতে গেলে ডাকাতেরা তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করে।

দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম বলেন, ব্যবসায়ী হিমু আগরওয়ালাসহ পাঁচ ভাইবোন একসঙ্গে চাল ও ভুসির ব্যবসা করতেন। তাঁরা একই বাড়িতে থাকেন। গতকাল রাতে ডাকাত দলের সদস্যরা বাড়িতে হানা দেয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ মাঠে কাজ শুরু করেছে।

