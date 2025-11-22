মায়ের সঙ্গে মাংস কিনতে বেরিয়ে নিহত রাফিউলকে শেষ বিদায় দিলেন আহত মা

ঢাকা থেকে বগুড়ায় মরদেহ পৌঁছাতেই স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। নিহত মেডিকেল শিক্ষার্থী রাফিউল ইসলামকে (২২) দেখতে ভিড় করেন প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা।
রাজধানীর পুরান ঢাকার বংশালের কসাইটুলীতে শুক্রবার ছুটির দিনে মায়ের সঙ্গে মাংস কিনতে বেরিয়ে ভূমিকম্পে ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে নিহত হন রাফিউল। তিনি ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। বগুড়া শহরের গোহাইল সড়কের সূত্রাপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। তাঁর বাবা মো. ওসমান গণি বাঞ্জারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ।
আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্সে রাফিউলের লাশ বগুড়ার বাসায় পৌঁছালে মাতম শুরু হয়। স্বজনদের কান্না ও আহাজারিতে শোকাবহ পরিবেশ তৈরি হয়। ভূমিকম্পে রাফিউলের সঙ্গে থাকা তাঁর মা নুসরাত জাহানও গুরুতর আহত হন। ঘটনার পরপরই তাঁকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছেলের লাশের সঙ্গে আরেকটি অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকেও বগুড়ায় আনা হয়। বর্তমানে তিনি শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়া নুসরাত জাহান এখন শঙ্কামুক্ত।
রাফিউলের মামা নাহিয়ান ইসলাম বলেন, ছেলের মৃত্যুর খবর একদিন পর আজ শনিবার বেলা তিনটার দিকে তাঁর মা নুসরাত জাহানকে হাসপাতালে জানানো হয়েছে। তিনি ছেলেকে শেষ বিদায় জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, রাফিউল খুবই মেধাবী এবং শান্ত স্বভাবের ছিলেন। মাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বড় বোনের সঙ্গে বংশাল এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। গতকাল শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পের সময় কসাইটুলীর একটি দোকানের সামনে মাংস কিনতে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাফিউল ও তাঁর মা নুসরাত জাহান। এ সময় ভবনের রেলিং ভেঙে মা-ছেলে দুজনই আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর রাফিউল ইসলামকে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর মা নুসরাত জাহানকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।
স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দুই ভাইবোনের মধ্যে ছোট রাফিউল বগুড়া আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২০২১ সালে এসএসসি এবং বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২০২৩ সালে এইচএসসি পাশ করেন। এরপর তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ৫২ ব্যাচে ভর্তি হন। বড় বোন রাইসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেছেন।
স্বজনেরা জানান, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে প্রথম জানাজা শেষে রাফিউলের লাশ আজ বগুড়ায় আনা হয়। বাদ যোহর শহরের সূত্রাপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে জানাজা শেষে বাদ আসর নামাজগড় আঞ্জুমান গোরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।
স্বজনদের বর্ণনা অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প যখন আঘাত হানে, তখন কসাইটুলীতে কেপিগোজ স্ট্রিটের ২২ /সি ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে নয়নের মাংসের দোকানের সামনে পড়ে। এ সময় মাংস কেনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা রাফিউল ইসলাম নিহত হন। তাঁর মা নুসরাত জাহান গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।