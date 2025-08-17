ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ১০ শিক্ষার্থী আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন। আজ রোববার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর ফটকে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আমরণ অনশনে ১০ শিক্ষার্থী

রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আমরণ অনশন করছেন ১০ শিক্ষার্থী। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর ফটকে তাঁরা অনশনে বসেন। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানান।

অনশনকারী শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংযুক্ত করার দাবি জানিয়ে প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে বহুবার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ কারণে দাবি আদায়ে আন্দোলন ছাড়া তাঁদের আর কোনো পথ খোলা নেই।

বেলা একটার দিকে অনশনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. শওকাত আলী, রেজিস্ট্রার হারুন অর রশিদ ও ছাত্র উপদেষ্টা ইলিয়াস প্রামাণিক। তাঁরা শিক্ষার্থীদের দাবি বাস্তবায়নে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং আমরণ অনশনের পরিবর্তে অবস্থান কর্মসূচি পালনের অনুরোধ করেন। তবে শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. শওকাত আলী সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবিকে তিনি সব সময় ইতিবাচকভাবে দেখেন। আগামী নভেম্বরের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে বলে জানান তিনি।

